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11:23, 8 июня 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о бегстве ВСУ с позиций на востоке Часова Яра

Кимаковский: ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра и рассредоточили силы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули свои позиции в восточной части Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — сообщил Кимаковский. Он также рассказал, что сбежавшие с позиций украинские солдаты рассредоточили свои силы на юге и юго-западе населенного пункта.

Помощник главы ДНР добавил, что российские войска усилили огневое давление на бойцов ВСУ на окраинах Часова Яра.

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      Екатерина Грищенко
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