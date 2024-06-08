В ДНР сообщили о бегстве ВСУ с позиций на востоке Часова Яра

Кимаковский: ВСУ покинули позиции на востоке Часова Яра и рассредоточили силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули свои позиции в восточной части Часова Яра. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — сообщил Кимаковский. Он также рассказал, что сбежавшие с позиций украинские солдаты рассредоточили свои силы на юге и юго-западе населенного пункта.

Помощник главы ДНР добавил, что российские войска усилили огневое давление на бойцов ВСУ на окраинах Часова Яра.