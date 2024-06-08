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10:54, 8 июня 2024Мир

В Германии рассказали о роли Путина в установлении мира на Украине

Глава МИД Германии Бербок: от Путина зависит установление мира на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о роли президента России Владимира Путина в установлении мира на Украине. Об этом сообщает Welt.

«От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир», — передает издание слова главы немецкого МИД.

При этом Бербок рассказала о намерениях Германии оказывать поддержку Киеву столько, сколько Украина будет нуждаться в этом.

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      Екатерина Грищенко
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