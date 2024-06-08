В Германии рассказали о роли Путина в установлении мира на Украине

Глава МИД Германии Бербок: от Путина зависит установление мира на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о роли президента России Владимира Путина в установлении мира на Украине. Об этом сообщает Welt.

«От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир», — передает издание слова главы немецкого МИД.

При этом Бербок рассказала о намерениях Германии оказывать поддержку Киеву столько, сколько Украина будет нуждаться в этом.

Ранее немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт заявляла, что решение властей Германии разрешить Украине использовать немецкое оружие против России является безумием. Говоря о конфликте на Украине, она напомнила правящей в стране коалиции «Светофор» о словах Владимира Путина про желание вести переговоры и предложила проверить их.