Вагенкнехт: разрешение Киеву применять немецкое оружие против России — безумие

Решение властей Германии разрешить Украине использовать немецкое оружие «для защиты от России» в районе Харьковской области является безумием. Такое мнение высказала немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт, пишет ТАСС.

Она обвинила правящую в ФРГ коалицию «Светофор» (СДПГ, «зеленые» и СвдП) в двойных стандартах и лицемерии, а политику коалиции Вагенкнехт сочла «глубоко лживой». Комментируя конфликт на Украине, она призвала к переговорам и скорейшему прекращению огня.

Политик напомнила, что президент России Владимир Путин заявил о желании вести переговоры. «В конце концов, почему бы нам не проверить это?» — вопросила она.

Ранее Вагенкнехт заявила, что удар Вооруженных сил Украины немецким оружием по РФ перенесет бои в Германию.

Аналогичное решение приняли и другие страны. В июне президент Франции Эммануэль Макрон разрешил Украине наносить удары по территории России французскими ракетами. Кроме того, 31 мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на территории России при условии, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.