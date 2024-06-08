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14:46, 8 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР объявили субботу днем траура по жертвам обстрела Луганска

Пасечник объявил 8 июня в ЛНР днем траура по жертвам обстрела Луганска

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру »

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник объявил в регионе субботу, 8 июня, день траура по жертвам обстрела Луганска, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Во всем регионе приспущены флаги России, республики и ее муниципальных образований. Также отменены все развлекательные передачи и мероприятия. Пасечник также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число пострадавших к утру 8 июня достигло 60 человек. Кроме того, спасатели достали еще два тела из-под завалов.

Луганск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ в пятницу, 7 июня. По словам корреспондента «Ленты.ру», перед обрушением подъезда в городе произошла серия взрывов. По предварительным данным, украинская армия выпустила не менее шести американских баллистических ракет ATACMS.

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