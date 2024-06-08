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15:27, 8 июня 2024Силовые структуры

В Москве арестовали обвиняемого в расправе над пожилым мужчиной

В Москве суд арестовал обвиняемого в расправе над мужчиной, защитившим внучек

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве Перовский суд арестовал обвиняемого в расправе над пожилым мужчиной в парке Кусково. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Инцидент произошел 4 июня, когда 58-летний мужчина отправился на прогулку с несовершеннолетними внучками. Девочки подошли к пруду и начали бросать камни в воду, что вызвало агрессию у находившегося рядом гражданина с псом. Дети пожаловались на накричавшего на них мужчину дедушке. Последний попытался поговорить с обидчиком внучек, однако собачник схватился за нож и несколько раз ударил им защитившего детей пенсионера. В результате пострадавший не выжил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый в расправе над пожилым мужчиной был заключен под стражу до 4 августа.

Ранее сообщалось, что в Омске машинист напал на диспетчера с дубинкой из-за поставленной ему дополнительной смены в выходной день. После нескольких ударов диспетчер схватил нож и ранил им оппонента.

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      Екатерина Грищенко
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