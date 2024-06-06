Стали известны подробности расправы над мужчиной в парке на востоке Москвы

Shot: в Москве в парке Кусково дедушка заступился за внучек и был зарезан

В московском парке Кусково неизвестный расправился с 58-летним мужчиной, заступившимся на 9-летнюю и 12-летнюю внучек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 4 июня пострадавший пошел гулять с внучками и другом в парк на востоке столицы. Девочки подошли к Большому Радужному пруду и стали кидать камни в воду. Там рядом с собакой породы джек-рассел-терьер гулял мужчина. Он накричал на детей. Они пожаловались дедушке. Мужчина решил поговорить с обидчиком девочек. В ходе ссоры собачник достал нож и нанес несколько ударов потерпевшему. Он не выжил.

Теперь правоохранители ищут нападавшего, ему удалось скрыться с места преступления. Уточняется, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и изъяли видеозаписи с камер наблюдения.