В российском городе машинист напал с дубинкой на диспетчера и был ранен ножом

В Омске диспетчер изрезал ножом машиниста, напавшего на него с дубинкой

В Омске машинист напал с дубинкой на диспетчера и был ранен ножом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел в локомотивном депо «Московка» Западно-Сибирской железной дороги. Машинист приехал туда для выяснения отношений с диспетчером, который поставил ему дополнительную смену в выходной день. Однако он взял с собой дубинку. Получив ею несколько ударов, диспетчер схватил нож и нанес резаные раны груди и руки оппоненту. Машиниста госпитализировали.

Теперь в произошедшем разбирается полиция.

Ранее стало известно, что в подмосковном Домодедово наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским, которые хотели проверить у них документы.

