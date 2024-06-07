В Подмосковье наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским

В Домодедово наркодилеры расстреляли полицейского, их разыскивают

В подмосковном Домодедово наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским, которые хотели проверить у них документы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Днем 5 июня рядом с улицей Лунной дежурный патруль заметил в лесу двух подозрительных мужчин, которые там рыскали. Капитан и майор МВД спросили у них документы, но велосипедисты занервничали, а затем один из них вынул пистолет и трижды выстрелил в полицейского. После чего оба скрылись.

Раненный в плечо и спину силовик был госпитализирован. Наркодилеров разыскивают на всей территории Московской области.

В начале апреля 34-летний россиянин Василий Буряков напал на полицейских, прибывших в лесной массив около СНТ «Озон» в Московской области. Старший прапорщик Сергей Ефименко и лейтенант Григорий Серов устроили засаду после полученных данных о тайнике с крупной партией наркотиков на этой территории. Наркодилер прибыл к тайнику и, увидев сотрудников полиции, начал по ним стрелять. Сергей Ефименко не выжил от полученных ранений, его напарника доставили в больницу в тяжелом состоянии со сложной черепно-мозговой травмой. Спустя несколько дней стрелка нашли в лесу в Тверской области.