Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:19, 7 июня 2024Силовые структуры

В Подмосковье наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским

В Домодедово наркодилеры расстреляли полицейского, их разыскивают

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковном Домодедово наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским, которые хотели проверить у них документы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Днем 5 июня рядом с улицей Лунной дежурный патруль заметил в лесу двух подозрительных мужчин, которые там рыскали. Капитан и майор МВД спросили у них документы, но велосипедисты занервничали, а затем один из них вынул пистолет и трижды выстрелил в полицейского. После чего оба скрылись.

Раненный в плечо и спину силовик был госпитализирован. Наркодилеров разыскивают на всей территории Московской области.

В начале апреля 34-летний россиянин Василий Буряков напал на полицейских, прибывших в лесной массив около СНТ «Озон» в Московской области. Старший прапорщик Сергей Ефименко и лейтенант Григорий Серов устроили засаду после полученных данных о тайнике с крупной партией наркотиков на этой территории. Наркодилер прибыл к тайнику и, увидев сотрудников полиции, начал по ним стрелять. Сергей Ефименко не выжил от полученных ранений, его напарника доставили в больницу в тяжелом состоянии со сложной черепно-мозговой травмой. Спустя несколько дней стрелка нашли в лесу в Тверской области.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Турция приостановит импорт российской пшеницы с 21 июня. Анкара была в лидерах по покупке зерна

      Байден отверг идею Макрона по отправке западных инструкторов на Украину

      Додик раскрыл план Запада по расчленению России

      Мигранта задержали за изнасилование российской пенсионерки

      Гуцул опровергла обсуждение с Россией милитаризации Гагаузии

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

      Нетаньяху выступит перед Конгрессом США

      Кендалл Дженнер снялась в бикини

      В Подмосковье наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше