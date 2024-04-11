Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье Бурякова задержали

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково. Как сообщили в пресс-службе ведомства, стрелком оказался 34-летний Василий Буряков. Его нашли в Тверской области, где он прятался в лесу.

Перед этим полицейские обнаружили в лесу мотоцикл, на котором подозреваемый скрылся с места преступления. Также удалось найти тайник, в котором Буряков спрятал автомат, пистолет и патроны, а также наркотики. В контейнерах находилось восемь килограммов мефедрона, гашиш и упаковка экстази.

Следователи в Московской области заочно предъявили мужчине обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Подозреваемого Бурякова доставили в Москву на вертолете

Василия Бурякова доставили из Тверской области в Москву на вертолете.

На кадрах, опубликованных МВД, видно, как вертолет приземляется, после чего полицейские выводят из него мужчину в наручниках. Подозреваемого посадили в автозак и в ближайшее время доставят в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Также во время допроса мужчина ответил, признает ли он свою вину. «Признаю, наверное», — сказал подозреваемый.

Мужчина расстрелял полицейских в Подмосковье и сбежал

7 апреля подозреваемый открыл огонь по полицейским, прибывшим в лесной массив около СНТ «Озон». Старший прапорщик Сергей Ефименко и лейтенант Григорий Серов устроили засаду после полученных данных о тайнике с крупной партией наркотиков на этой территории.

Наркодилер прибыл к тайнику и, увидев сотрудников полиции, начал по ним стрелять. Сергей Ефименко погиб на месте, его напарника доставили в больницу в тяжелом состоянии со сложной черепно-мозговой травмой.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Стрелок скрылся с места преступления, а в Подмосковье ввели план «Сирена». На поиски преступника подняли весь личный состав подмосковного главка МВД, а также стали вызывать сотрудников с выходных и отпусков.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, основной версией нападения на сотрудников считается воспрепятствование их законной деятельности. «В ходе первоначальных следственных действий проведен осмотр места, изъяты шесть гильз и другие предметы, имеющие значение для следствия», — рассказала она.

Глава СКР взял на контроль дело о нападении на полицейских

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Подмосковье. Он поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области предоставить доклад об установленных в ходе расследования обстоятельствах.

В отношении подозреваемого по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») УК РФ. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.