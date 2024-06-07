Стрелявших в российских полицейских наркодилеров-велосипедистов задержали

Сотрудники уголовного розыска МВД нашли двух мужчин, открывших стрельбу по полицейским в подмосковном Домодедово. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.
Подозреваемых нашли на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационный. Там их задержали. Они оказались местными жителями 1999 года рождения.
По данным МВД, 5 июня двое сотрудников антинаркотического отдела заметили двоих подозрительных велосипедистов. Подойдя к ним, сотрудники полиции представились, потребовали предъявить документы, но один из подозреваемых достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в силовиков. Раненный в плечо и спину полицейский был госпитализирован.