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11:19, 7 июня 2024Силовые структуры

Стрелявших в российских полицейских наркодилеров-велосипедистов задержали

МВД: мужчин, стрелявших в полицейских в Домодедово, нашли в гаражном кооперативе
Начало событий в новости В Подмосковье наркодилеры на велосипедах открыли стрельбу по полицейским

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники уголовного розыска МВД нашли двух мужчин, открывших стрельбу по полицейским в подмосковном Домодедово. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемых нашли на территории гаражно-строительного кооператива в микрорайоне Авиационный. Там их задержали. Они оказались местными жителями 1999 года рождения.

По данным МВД, 5 июня двое сотрудников антинаркотического отдела заметили двоих подозрительных велосипедистов. Подойдя к ним, сотрудники полиции представились, потребовали предъявить документы, но один из подозреваемых достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в силовиков. Раненный в плечо и спину полицейский был госпитализирован.

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      Любовь Ширижик
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