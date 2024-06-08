В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Бедгородском районе объявлена ракетная опасность

Утром, в 07:35 8 июня, в Белгороде и Бедгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области рекомендовал гражданам спуститься в подвала и ждать, когда небо над регионом снова объявят безопасным.

Отбой сигнала ракетной опасности произошел в 07:052.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области. При этом он не сдетонировал. Над обезвреживанием дрона работали специалисты.

До этого в регионе БПЛА ВСУ атаковали два автомобиля. В результате взрыва в селе Байцуры Борисовского района пострадал водитель.