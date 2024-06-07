В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два автомобиля

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали два автомобиля, есть пострадавший

В Белгородской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрыва в селе Байцуры Борисовского района пострадал водитель. У мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и контузия. От госпитализации пострадавший отказался.

Второй автомобиль был атакован украинским дроном в районе села Петровка Белгородского района. В момент атаки в машине никого не было.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.