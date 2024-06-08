Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:18, 8 июня 2024Россия

В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

Развожаев: в районе Стрелецкой бухты в Севастополе уничтожен безэкипажный катер

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Безэкипажный катер уничтожен российским флотом в районе Стрелецкой бухты в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Так градоначальник объяснил громкие звуки, которые раздавались ночью 8 июня в районе бухты. Он подчеркнул, ссылаясь на информацию спасательной службы Севастополя, что гражданская инфраструктура повреждена не была.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев.

7 июня глава Севастополя назвал напряженной, но контролируемой ситуацию на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в основном украинские атаки нацелены на объекты военной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ. Почему это сделали и как на решение отреагировали в Москве?

      Россиянин зарезал внучку и правнучку

      Эстония продаст чрезмерно убыточную из-за санкций против России госкомпанию

      Раскрыты подробности суда над экс-главой «Автодора»

      Российский ответ Starlink успешно прошел испытания

      Орбан назвал цель поездки генсека НАТО в Венгрию

      В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

      Помощник госсекретаря США посетит Армению

      Зеленский раскрыл Байдену тайные подробности о боях в Харьковской области

      В России задумали повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше