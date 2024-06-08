В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

Развожаев: в районе Стрелецкой бухты в Севастополе уничтожен безэкипажный катер

Безэкипажный катер уничтожен российским флотом в районе Стрелецкой бухты в Севастополе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Так градоначальник объяснил громкие звуки, которые раздавались ночью 8 июня в районе бухты. Он подчеркнул, ссылаясь на информацию спасательной службы Севастополя, что гражданская инфраструктура повреждена не была.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев.

7 июня глава Севастополя назвал напряженной, но контролируемой ситуацию на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в основном украинские атаки нацелены на объекты военной инфраструктуры.