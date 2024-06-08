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16:51, 8 июня 2024Россия

В Совфеде оценили намерение Киева взыскать ущерб с России за Каховскую ГЭС

Сенатор Кастюкевич: намерение взыскать ущерб за Каховскую ГЭС абсурдно и безумно

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Киев может предъявить ущерб за взорванную Каховскую Гидроэлектростанцию (ГЭС) только самому себе. Так оценил заявления главы «Укргидроэнерго» Игоря Сироты сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Совфеда, намерение киевских властей обратиться в международный арбитражный суд, чтобы взыскать России 2,5 миллиарда долларов за разрушение дамбы, которую подорвали украинские войска, абсурдно.

«Вдвойне абсурдно и крайне безумно со стороны здравого смысла и логики звучит информация о взыскивании ущерба, учитывая, что разрушение дамбы Каховской ГЭС стало результатом последовательных и методичных обстрелов со стороны ВСУ», — пояснил он.

Каховская ГЭС в Херсонской области была разрушена 6 июня 2023 года. Прорыв дамбы привел к десяткам жертв, экологической катастрофе и ущербу, который оценивается в суммы до сотен миллиардов рублей. Атака на объект была осуществлена Вооруженными силами Украины, предположительно, из американской ракетной системы HIMARS. Разрушенными оказались как минимум 14 из 28 пролетов плотины, в результате чего вода из Каховского водохранилища сошла ниже по течению.

Уровень воды в водохранилище уже в первые часы поднялся на 2,5 метра, позднее сообщалось, что в Днепре он повысился на 10 метров. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, в том числе город Новая Каховка. Власти вывезли из зоны затопления вывезли как минимум восемь тысяч человек. Спустя месяц стало известно, что число жертв составило 53 человека, в больницах на тот момент из-за катастрофы находилось 139 человек.

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      Вячеслав Агапов
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