Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:44, 8 июня 2024Мир

В США оценили вероятность удара Россией ядерным оружием по Великобритании

Риттер: идея о приминении Россией ядерного оружия против Британии смехотворна
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что Россия не имеет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию. Об этом он написал в посте в социальной сети X.

В своей публикации он назвал идею о том, что Россия применит ядерное оружие против Британии, смехотворной.

Ранее Скотт Риттер обвинил правительства стран Запада в том, что они создают в СМИ восприятие России как врага. Кроме того, он назвал правительства США и европейских государств конспираторами и заявил, что их цель — представить Россию «достойным конфронтации врагом».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев назвал пособником террористов потребовавшую его ареста организацию

      На вечеринку украинских геев в Киеве приехали сотрудники военкомата

      Опубликована запись дуэли российского БТР-82А и БМП Bradley ВСУ

      Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги игрока РПЛ

      Россиянин избил жену в торговом центре на глазах у ребенка и посетителей

      Определилась победительница «Ролан Гаррос»

      В Москве появятся новые центры женского здоровья

      Экс-глава МИД Австрии подтвердила планы Запада разделить Россию на части

      В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

      Причину многочасовой задержки авиарейса из Казани в Турцию объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше