Риттер: идея о приминении Россией ядерного оружия против Британии смехотворна

Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что Россия не имеет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию. Об этом он написал в посте в социальной сети X.

В своей публикации он назвал идею о том, что Россия применит ядерное оружие против Британии, смехотворной.

Ранее Скотт Риттер обвинил правительства стран Запада в том, что они создают в СМИ восприятие России как врага. Кроме того, он назвал правительства США и европейских государств конспираторами и заявил, что их цель — представить Россию «достойным конфронтации врагом».