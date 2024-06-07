Экс-разведчик Риттер: Запад создает в СМИ восприятие России как врага

Правительства стран Запада создают в СМИ восприятие России как врага. В этом их обвинил бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в ходе дистанционного выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает РИА Новости.

«В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические», — отметил он.

Эксперт также назвал правительства США и европейских стран конспираторами, чья цель — представить Россию «достойным конфронтации врагом».

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер предупредил, что своим разрешением Украине наносить удары по территории России США дали Москве шанс отомстить с помощью ответной атаки. Он отметил, что президент России Владимир Путин умеет взвешенно отвечать на провокации со стороны Запада.