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21:15, 8 июня 2024Мир

В США оценили вероятность ядерной войны с Россией

Политолог Доктороу заявил, что США не рискнут начать ядерную войну с Россией

Фото: Unsplash

Американский политолог Гилберт Доктороу прокомментировал, возможна ли ядерная война США с Россией. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Доктороу оценил вероятность ядерной войны с Россией и напомнил, что при президентстве экс-лидера США Дональда Трампа Вашингтон не стал наносить удар по КНДР, хотя ее ядерный потенциал и средства доставки слабее и ограниченнее. Американские власти также не поддерживали нанесение ударов по территории Ирана, выбрав действовать осторожно.

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«Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были незначительные запасы ядерного оружия и средств доставки на континентальную часть Соединенных Штатов, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел России ракетами. Они этого не сделают», — заявил эксперт.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили во втягивании страны одновременно в две войны — с Россией и Китаем. С таким мнением выступил бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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      Марина Совина
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