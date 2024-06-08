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05:00, 8 июня 2024Мир

В ЦЕРН отреагировали на обвинения со стороны Украины

ЦЕРН не стала отвечать на обвинения Украины в создании «лазейки» для России

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) отказалась комментировать обвинения украинской делегации в создании «лазейки» для России. Об этом заявил представитель организации в беседе с РИА Новости.

«У нас нет комментариев по этому поводу», — заявил он.

Ранее газета The Times со ссылкой на украинскую делегацию в ЦЕРН заявила, что организация готовит «лазейку», которая позволит России получить доступ к новейшим разработкам Европы.

В марте официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что организация прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией. По его словам, решение вступит в силу с 30 ноября 2024 года. Как заявил Марсолье, ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от Москвы.

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      Евгений Силаев
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