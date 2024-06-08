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21:46, 8 июня 2024Интернет и СМИ

В Турции указали на смену отношения Запада к Зеленскому из-за шутовских выходок

DikGAZETE: образ Зеленского на Западе изменился из-за его шутовских выходок
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Турецкая газета DikGAZETE указала на то, что отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому на Западе меняется, поскольку «публичными шутовскими выходками и лживыми заявлениями» политик настраивает союзников против себя.

«Неслучайно западные издания начинают развенчивать миф о "герое" Зеленском, образ которого превращается в неуравновешенного человека, не всегда адекватно воспринимающего окружающую действительность», — отмечается в публикации.

Журналисты считают, что украинский лидер, вероятно, не знает, что делать дальше, и ощущает себя загнанным в угол. По их мнению, на Западе растет уверенность в неизбежном поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, а неопределенный статус политика после окончания его президентского срока позволит сделать из него козла отпущения.

Авторы материала заявили, что для украинского руководства «начался обратный отсчет», и из США в любой момент может поступить сигнал о «завершении политического проекта» Владимира Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как он выполнит ряд их требований.

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      Марина Совина
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