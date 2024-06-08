«Вкусно — и точка» допустила появление блюд русской кухни в своем меню

«Вкусно — и точка» не исключила появление блюд русской кухни в своем меню

«Вкусно — и точка» не исключила появление блюд русской кухни в своем меню. Об этом сообщает официальный Telegram-канал агентства экономической информации «ПРАЙМ».

Гендиректор сети Олег Пароев рассказал, что программа «Вкусы мира» понравилась посетителям заведения и продолжится после успешного запуска испанских и итальянских недель. А вот алкоголя в сети ресторанов быстрого питания не будет.

Ранее стало известно, что «Вкусно — и точка» вернула в продажу хашбрауны. Пока что картофельные оладушки доступны в заведениях Санкт-Петербурга и Ленобласти. Планируется, что с осени 2024 года они будут представлены во всех заведениях «Вкусно — и точка» в России, пояснил гендиректор сети.