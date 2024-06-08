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09:30, 8 июня 2024Силовые структуры

Выпустившего на линию неисправный трамвай в Кемерово мастера арестовали

В Кемерово арестовали выпустившего на линию неисправный трамвай мастера Хакимова

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Кемерово арестован мастер электротранспортной компании Тимур Хакимов, который выпустил на линию попавший в ДТП со 140 пострадавшими неисправный трамвай. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчину обвиняют в том, что он не проверил тормозную систему транспортного средства перед выходом его на маршрут. Более того, утверждается, что мастер «создал видимость осмотра трамвая и поставил отметку о его технической исправности».

Хакимов с обвинениями не согласился и виновным себя не признал. Он уже попросил о смягчении приговора. Жена обвиняемого заявила суду, что живет с ним и двумя детьми во взятой в ипотеку квартире. Хакимов утверждает, что его супруге недавно удалили раковую опухоль щитовидной железы и она «нуждается в помощи».

Мужчину отправили в СИЗО до 6 августа.

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О столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы. Число пострадавших в ДТП достигло 140. Травмы одного из них оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что фигурантам по делу о ДТП с участием трамваев в Кемерово предъявили обвинения. Их будут судить по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

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      Никита Савин
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