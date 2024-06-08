Запад призвали заплатить за годы издевательств и эксплуатации Африки

Захарова: Запад должен заплатить Африке за годы издевательств и эксплуатации

Запад должен заплатить Африке за годы издевательств и эксплуатации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

В рамках дискуссии на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) дипломат заявила, что страны Запада не любят платить по долгам и возвращать награбленное, а также признавать себя виновными. Однако сегодня наступили иные времена, и каждое государство благодаря БРИКС получило возможность высказать свою позицию.

«На мой взгляд, нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке серьезно по-настоящему столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения, грабеж ее ресурсов», — призвала дипломат.

Выступая на ПМЭФ, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что мировой геополитический порядок с доминированием Запада и изоляцией Юга неприемлем.

«Продвижение и поощрение многополярного мира имеет большой потенциал для нас, для Африки и для развивающегося третьего мира для того, чтобы реализовывать сбалансированное, инклюзивное развитие», — отметил он.

Россия и Китай в совместном заявлении призвали поддерживать теплую атмосферу в отношениях со странами африканского континента. Государства договорились укреплять контакты и координацию по африканской проблематике.

