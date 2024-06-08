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21:41, 8 июня 2024Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые поставки систем ПВО для Украины

Зеленский: Украина получит новые системы ПВО в ближайшее время и к осени
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна достигла договоренностей по поставкам новых систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский анонсировал дополнительные поставки систем ПВО для Украины и уточнил, что они будут получены в разные сроки. «Некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени», — анонсировал он.

При этом украинский лидер не назвал тип и число поставляемых систем, как и страны, с которыми заключены соглашения.

Ранее Украина подписала соглашение по безопасности с Бельгией. Договор заключен сроком на 10 лет и включает в себя как гарантии безопасности, так и поставки вооружений Киеву.

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      Марина Совина
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