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14:20, 9 июня 2024Силовые структуры

Адвокат рассказал о настрое арестованного генерала Попова

Адвокат Буйновский: генерал Попов не имеет отношения к чисткам в Минобороны

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Генерал Иван Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, не имеет отношения к чисткам в Минобороны России. Об этом сообщил адвокат военнослужащего Сергей Буйновский в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, дело в отношении российского генерала возбудили в октябре прошлого года, потому назвать его жертвой происходящих в военном ведомстве чисток неверно. Также адвокат заявил, что Попов настроен хорошо и позитивно.

Бывшего командующий 58-й армией арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне специальной военной операции.

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      Илона Палей
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