Адвокат рассказал о настрое арестованного генерала Попова

Адвокат Буйновский: генерал Попов не имеет отношения к чисткам в Минобороны

Генерал Иван Попов, арестованный по подозрению в мошенничестве, не имеет отношения к чисткам в Минобороны России. Об этом сообщил адвокат военнослужащего Сергей Буйновский в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, дело в отношении российского генерала возбудили в октябре прошлого года, потому назвать его жертвой происходящих в военном ведомстве чисток неверно. Также адвокат заявил, что Попов настроен хорошо и позитивно.

Бывшего командующий 58-й армией арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне специальной военной операции.