Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
2:3
Завершен
Карлос Алькарас
Ролан Гаррос (м)
Италия
1:0
Завершен
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Черногория
1:3
Завершен
Грузия
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
Аргентина
Сегодня
02:00 (Мск)
Эквадор
Товарищеские матчи (сборные) - 2024|Товарищеские матчи
23:25, 9 июня 2024Спорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен. Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 9 июня, на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Вторым финишировал британский гонщик McLaren Ландо Норрис. Замкнул тройку призеров канадец Джордж Расселл из Mercedes.

Ферстаппен одержал шестую победу в сезоне и 60-ю в карьере. Он является действующим чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету три победы на чемпионатах мира.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Барселоне (Испания). Соревнования пройдут с 21 по 23 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы. Его партия проигрывает голосование в Европарламент

      В США рассказали о последствиях плохой подготовки новобранцев ВСУ

      Удар российской авиации по Нью-Йорку сняли на видео

      Во Франции объявили о наступлении постмакроновской эры

      В РПЦ призвали молиться за украинских уклонистов

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      В Сумах и Сумской области Украины пропал свет

      Морпех США решил поехать в зону СВО на стороне России

      В Швейцарии предрекли исход саммита по Украине

      Самолет ВСУ впервые ударил по цели в России вне новых регионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше