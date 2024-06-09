Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 9 июня, на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Вторым финишировал британский гонщик McLaren Ландо Норрис. Замкнул тройку призеров канадец Джордж Расселл из Mercedes.

Ферстаппен одержал шестую победу в сезоне и 60-ю в карьере. Он является действующим чемпионом «Формулы-1». Всего на его счету три победы на чемпионатах мира.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Барселоне (Испания). Соревнования пройдут с 21 по 23 июня.