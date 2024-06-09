Нигер захотел себе российскую военную базу

Нигер заинтересован в размещении на своей территории полноценной российской военной базы. Об этом сообщил «Известиям» почетный консул России в республике Аддо Иро.
Предполагается, что это должно помочь властям страны бороться с многочисленными террористическими группировками.
«Наше государство делает все возможное, чтобы по крайней мере сократить количество террористических атак», — сказал консул.
Как пишут «Известия», российские военные специалисты находятся в Нигере как минимум с апреля.
В начале мая сообщалось о поставках в Нигер гуманитарной помощи и оружия из России. Также в страну прибывают и российские инструкторы.