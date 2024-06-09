Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 9 июня 2024Мир

Орбан рассказал о желании Запада победить Россию

Премьер Венгрии Орбан заявил о желании Запада победить Россию для ресурсов
Виктор Орбан

Виктор Орбан . Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные политики хотят победить Россию, потому что планируют получить доступ к ее ресурсам. Об этом он сообщил в интервью HirTV.

Орбан рассказал о желании Запада победить Россию и подчеркнул, что страны стремятся получить доступ к ресурсам Москвы. «А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно», — отметил он.

По мнению политика, Украина обладает множеством ресурсов, однако она находится в долгах. Поэтому иностранные компании уже могут управлять ее плодородными землями и другими экономическими активами.

Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. По его мнению, мир приближается к точке, после которой нет пути обратно.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Расстреляли возле дома: на экс-мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области. Киев обвиняет его в госизмене

      В Европе усомнились в эффективности французских Mirage для Украины

      Балицкий оценил отношение Зеленского к Украине словами «эта страна не нужна»

      Орбан рассказал о желании Запада победить Россию

      В Польше предупредили о риске мировой войны

      Названы сроки появления первых итогов испытаний российской вакцины против рака

      В НАТО захотели создать пост представителя по Украине

      В Молдавии обвинили Санду в подготовке к войне

      Аналитик заявил о зависимости Европы от США

      Покушение на экс-мэра Купянска подтвердили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше