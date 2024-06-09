Премьер Венгрии Орбан заявил о желании Запада победить Россию для ресурсов

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные политики хотят победить Россию, потому что планируют получить доступ к ее ресурсам. Об этом он сообщил в интервью HirTV.

Орбан рассказал о желании Запада победить Россию и подчеркнул, что страны стремятся получить доступ к ресурсам Москвы. «А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно», — отметил он.

По мнению политика, Украина обладает множеством ресурсов, однако она находится в долгах. Поэтому иностранные компании уже могут управлять ее плодородными землями и другими экономическими активами.

Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. По его мнению, мир приближается к точке, после которой нет пути обратно.

