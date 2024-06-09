Стали известны новые подробности нападения рокера на главу крупной IT-компании

Жена главы «Цифровых платформ» Щельцина рассказала, как напали на ее мужа

Лидер музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин стал вести себя агрессивно, как только увидел гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену Щельцина.

Женщина рассказала, что муж сидел с другом около подъезда, а потом пошел провожать его к метро. Им навстречу шла неизвестная пара. Мужчина сразу стал вести себя агрессивно и угрожать Щельцину и его другу. По словам супруги потерпевшего, приятель ее мужа шел впереди и принял на себя основной удар, когда Медведкин бросился на них с ножом.

Щельцин в это время схватил палку и пытался отбить напавшего, но в итоге и сам получил ранение. После этого мужчина и его спутница сбежали с места преступлениях. О причине конфликта женщине неизвестно, она также опровергла версию, согласно которой ее муж сделал рокеру замечание. Щельцин утверждает, что ни он, ни его друг ничего не говорили напавшему.

Ранее рокер Медведкин заявил, что Щельцин с приятелем якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную и он не смог этого стерпеть. В результате возник словесный конфликт, который перерос в драку.

О нападении на гендиректора АНО «Цифровые платформы» и его друга стало известно ранее, 9 июня.