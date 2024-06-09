Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:25, 9 июня 2024Силовые структуры

Стали известны новые подробности нападения рокера на главу крупной IT-компании

Жена главы «Цифровых платформ» Щельцина рассказала, как напали на ее мужа
Арсений Щельцин

Арсений Щельцин. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Лидер музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин стал вести себя агрессивно, как только увидел гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену Щельцина.

Женщина рассказала, что муж сидел с другом около подъезда, а потом пошел провожать его к метро. Им навстречу шла неизвестная пара. Мужчина сразу стал вести себя агрессивно и угрожать Щельцину и его другу. По словам супруги потерпевшего, приятель ее мужа шел впереди и принял на себя основной удар, когда Медведкин бросился на них с ножом.

Щельцин в это время схватил палку и пытался отбить напавшего, но в итоге и сам получил ранение. После этого мужчина и его спутница сбежали с места преступлениях. О причине конфликта женщине неизвестно, она также опровергла версию, согласно которой ее муж сделал рокеру замечание. Щельцин утверждает, что ни он, ни его друг ничего не говорили напавшему.

Ранее рокер Медведкин заявил, что Щельцин с приятелем якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную и он не смог этого стерпеть. В результате возник словесный конфликт, который перерос в драку.

О нападении на гендиректора АНО «Цифровые платформы» и его друга стало известно ранее, 9 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Рок-музыкант ранил ножом главу крупной российской IT-компании. Конфликт мог произойти из-за девушки

      Министр военного кабинета Израиля ушел в отставку и раскритиковал Нетаньяху

      Глава АНО «Цифровые технологии» рассказал о начале конфликта с рокером

      Лидер армянской оппозиции призвал собраться на четырехдневный протест

      Песков объяснил понятие многополярного мира

      Определился победитель «Ролан Гаррос»

      Извлечение тела заживо съеденной женщины из туши змеи попало на видео

      Россиянин решил сделать скульптуру и застрял половым органом в цементе

      Уничтожение американского танка Abrams попало на видео

      Два самолета едва не столкнулись при взлете и посадке с одной полосы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше