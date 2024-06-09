Рок-музыкант ранил ножом главу крупной российской IT-компании. Конфликт мог произойти из-за девушки

Жена главы «Цифровых платформ» Щельцина рассказала о нападении на мужа

В Москве лидер музыкальной группы «Пасека» Роман Медведкин напал с ножом на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга.

По одной версии, конфликт между ними мог произойти из-за того, что Щельцин с приятелем приняли Медведкина и его спутницу за закладчиков. По другой — крупный айтишник и медиаменеджер сам начал оскорблять девушку, и Медведкин заступился за нее.

Щельцин получил три ножевых ранения, его друг — девять

Инцидент произошел в ночь на 9 июня рядом с домом на Сиреневом бульваре, что на востоке столицы. По данным издания Baza, Щельцин и его друг Иван Позняков шли в магазин, когда увидели неизвестных им мужчину и женщину на детской площадке. Утверждается, что те были пьяны и громко кричали.

Щельцин и Позняков же якобы подумали, что пара ищет или делает закладки, подошли к ним, после чего начался конфликт. По словам неназванных источников, сначала Медведкин достал нож и набросился на Познякова. Shot сообщает, что он получил девять ножевых ранений, и скончался позднее в машине скорой помощи.

Арсений Щельцин Кадр: Цифровые платформы / YouTube

Вслед за Позняковым музыкант набросился и на Щельцина. Утверждается, что перед нападением на медиаменеджера спутница Медведкина (указывается, что это 33-летняя Марина) крикнула ему «давай убей еще и этого». Щельцин пытался защититься палкой, но рокер нанес ему три ножевых ранения.

Главу АНО «Цифровые технологии» госпитализировали, он находится в сознании. Щельцина перевели в хирургическое отделение из реанимации, его жизни ничего не угрожает. Бывший директор проектов АНО Владимир Зыков уточнил, что Щельцина прооперировали, он приходит в себя, но еще очень слаб. «Друзья и знакомые пострадавших опасаются, что нападавшая сторона может начать использовать версию самообороны. Все, кто знает Ивана и Арсения, знают, что это мирные люди, поэтому не могли напасть на кого-то», — сказал он.

Жена Щельцина Евгения рассказала, что одним из ударов Медведкин почти задел сердце ее супруга. «Конечно, в шоке находится от того, что друг не выжил. У друга видимо были несовместимые с жизнью ранения», — высказалась она. По ее словам, на месте происшествия «огромная лужа крови».

Медведкин заявил, что Щельцин сам оскорбил его спутницу

Как добавляет Shot, сам Медведкин заявил, что Щельцин с другом оскорбили его девушку. Из-за этого сначала начался словесный конфликт, переросший в драку. Рокер также утверждает, что изначально напали на него — Щельцин с другом якобы начали вдвоем его избивать. Позднее он достал нож и накинулся сначала на Познякова, а потом — на Щельцина.

Музыканта задержали через несколько часов. Представитель лейбла, с которым сотрудничает группа «Пасека», сказал, что узнал о преступлении от адвоката. «Знаю только в общих чертах столько же, сколько и вы. Я вчера узнал, мне звонил адвокат, сообщил — и все». Менеджер группы подтвердил задержание Медведкина, сказав: «С кем-то вступил в конфликт».

После нападения возбуждено дело

В полиции подтвердили, что задержан напавший с ножом на прохожих 47-летний мужчина. Его удалось поймать усилиями сотрудников патрульно-постовой службы района Северное Измайлово. Его подозревают в совершении убийства и покушении на убийство. При этом подозреваемый тогда скрылся с места происшествия. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Кроме того, возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье о покушении на убийство. Подозреваемому предъявили обвинение. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Щельцин входит в состав IT-советов при Госдуме, Совете Федерации и министерствах

На сайте АНО «Цифровые платформы» 34-летний Щельцин назван общественным деятелем, экспертом интернет-отрасли, медиаменеджером, предпринимателем. Входит в состав IT-советов при Госдуме, Совет Федерации, Минсвязи, Минпромторге.

Его карьера началась в 2005 году с разработки молодежного форума fromru.ru. Затем он создал проект коммерческой и жилой недвижимости, проект «Пиксель-Су» для создания аватарок, молодежный развлекательный портал Clubcore.ru. В 2015 году Щельцин стал топ-экспертом Экспертного совета Института развития интернета (ИРИ), а в 2017 году перешел на позицию директора «Российской ассоциации криптовалют и блокчейна» (РАКИБ). С 2019 года является генеральным директором АНО «Цифровые платформы».