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15:53, 9 июня 2024Россия

В России ответили на заявление ГУР о поражении истребителя Су-57

Депутат Чепа призвал не доверять заявлениям ГУР о поражении истребителя Су-57
СюжетРакетные удары по Украине:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Не стоит доверять информации Главного управления разведки (ГУР) Украины об ударах по российским военным объектам, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на заявление украинской стороны о поражении российского новейшего истребителя Су-57 на аэродроме в Астраханской области.

«Я бы украинской разведке вообще не доверял. Ее надо внести в перечень террористических организаций, поэтому вообще говорить о доверии таким структурам, наверное, не стоит. Относительно того, насколько эта информация правдива: я доверяю информации из наших официальных источников, и если где-то что-то происходит, то брать эту информацию [нужно] из источников Министерства обороны», — призвал депутат.

Украинская разведка распространяет очень много различных сообщений. Даже если где-то произойдет какая-то техническая авария, то разведка Украины либо Служба безопасности Украины (СБУ) тут же заявят, что это их рук дело. Если где-то произошел пожар по каким-то техническим причинам, то первый, кто об этом заявляет — это разведка Украины или СБУ

Алексей Чепадепутат Госдумы

Украинская разведка сообщила, что с помощью дронов 8 июня поразила новейший российский истребитель Су-57 на аэродроме «Ахтубинск» в Астраханской области. Российское Министерство обороны не сообщало об атаке. По информации ведомства, в ночь на 8 июня российские силы сбили три беспилотника над регионом.

Су-57 — современный российский военный самолет пятого поколения, аналог американского F-35. На вооружении армии России стоят всего несколько таких машин. К 2028 году для Воздушно-космических сил (ВКС) России планируют закупить 76 Су-57.

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