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06:51, 10 июня 2024Путешествия

Названы туристические предпочтения россиян за последний год

Роскачество: за последний год 88 процентов россиян путешествовали внутри страны

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

За последний год большинство россиян путешествовали внутри страны, говорится в результатах опроса Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. С итогами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты организации выяснили, что 88 процентов жителей страны путешествовали по России. 52 процента выезжали из своего федерального округа, 36 процентов не покидали его пределы. Самым популярным направлением для путешествий был Краснодарский край, который посетили 23 процента россиян за прошедший год.

15 процентов опрошенных посетили города Поволжья — Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань. В то же время Санкт-Петербург и Москва оказались лишь третьими по популярности: их выбрали 11 и 10 процентов россиян соответственно.

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«Что касается поездок за границу, то за прошедший год 12 процентов совершали такие поездки. Самым популярным направлением является Турция — ее за прошедший год посетили всего 22 процента среди тех, кто посещал другие страны (или 3 процента среди всех опрошенных)», — отметила руководитель Центра компетенций в сфере туризма Роскачества Александра Куделя.

Больше половины респондентов за прошедший год совершили только одну поездку. В 57 процентах случаев они происходили летом, в 38 — осенью, зимой — в 29 процентах случаев.

Почти две трети россиян ездили, чтобы отдохнуть и расслабиться. За активным отдыхом уезжали почти четверть опрошенных. Примерно каждый пятый отправлялся навестить близких. 29 процентов путешествуют с семьей, каждый четвертый ездит со своей второй половинкой, а каждый пятый — в одиночку.

Ранее готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции.

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      Варвара Кошечкина
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