В Британии заявили об успехе российских войск в боях за Часов Яр

В Британии заявили о прорыве Армии России в боях за Часов Яр

Российские войска преуспели в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Меркурис утверждает, что российской армии удалось прорвать оборону противника в центральной и восточной части Часова Яра.

Эксперт отметил, что продвижение российских войск подтверждают и украинские источники.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил об отходе украинских подразделений из Часова Яра. Позже его коллега Андрей Руденко опубликовал видеозапись, как утверждается, снятую в микрорайоне Канал Часова Яра. На ролике видно установленный на разрушенном здании российский триколор.