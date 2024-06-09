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15:11, 9 июня 2024Спорт

В хоккейном клубе СКА отреагировали на пожар на домашней арене

СКА: пожар на домашней арене в Санкт-Петербурге не повлиял на подготовку команды

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пожар, произошедший в ночь на 9 июня на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, никак не повлиял на предсезонную подготовку СКА. Стадион не был задействован в этом процессе, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.

На этой арене СКА проводил домашние матчи во второй половине сезона КХЛ. В пресс-службе команды уточнили, что в настоящее время игроки хоккейного клуба проходят предсезонную подготовку в Новогорске и Сочи. «ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал», — говорится в заявлении.

В клубе добавили, что матчи предсезонного домашнего турнира имени Н. Г. Пучкова игроки проведут в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. «Поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание», — уточнили в СКА. В клубе назвали пожар «неприятным моментом». В пресс-службе отметили, что «нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене».

О пожаре на домашней арене хоккейного клуба СКА изначально сообщило агентство ТАСС. По информации представителей оперативных служб, в разгар пожара внутри стадиона было открытое горение и сильное задымление.

В результате инцидента сгорели 200 квадратных метров трибун на площади, а также пластиковое покрытие чаши главной арены. В качестве главной причины пожара интернет-издание «Фонтанка» назвало загоревшийся рекламный щит. Размер причиненного арене за 60 миллиардов рублей ущерба устанавливается.

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      Анатолий Акулов
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