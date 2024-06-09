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03:04, 9 июня 2024Интернет и СМИ

В Польше предупредили о риске мировой войны

Автор Myśl Polska Ястржембский: начатая Западом ядерная война уничтожит Польшу

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Многие страны Запада стремятся развязать мировую войну, которая уничтожит Польшу. Об этом написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

По словам журналиста, мир балансирует на тонкой грани. Он подчеркнул, что Запад превратился в диктатуру и теперь становится полицейским сверхгосударством, которое навязывает свою волю. Ястржембский добавил, что богатые и влиятельные люди видят способ предотвратить крах мировой финансовой системы.

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«Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию», — предупредил автор публикации.

Ранее бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт обвинил США в заинтересованности в эскалации конфликта на границе Польши и Белоруссии. «Американцы ведут руками поляков гибридную войну, направленную против Беларуси», — отметил он.

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      Марина Совина
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