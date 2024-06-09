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11:50, 9 июня 2024Россия

В России сотрудник ГАИ сбил детей

В Новоуральске сотрудник ГАИ сбил двух детей при попытке догнать их

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Новоуральске, расположенном в Свердловской области, сотрудник ГАИ сбил двух детей при попытке догнать их. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Отмечается, что инспектор отправился в погоню за несовершеннолетними на служебной машине. Подростки пытались скрыться от него на байке по скользкой дороге. Требование остановиться дети проигнорировали, после чего сотрудник ГАИ протаранил их мотоцикл.

Уточняется, что от удара подростки вылетели с сиденья байка и ударились о бетонные плиты. На помощь детям прибежали их родители. После стычки с ними сотруднику ГАИ удалось завести в служебную машину одного из беглецов, который в момент погони находился за рулем мотоцикла.

Во второй половине марта в России произошла еще одна авария с участием детей. В Пятигорске автобус с несовершеннолетними, которых везли на экскурсию, столкнулся с пожарной машиной. В результате аварии в одну из местных больниц доставили обоих водителей, экскурсовода, а также одного пассажира пожарной охраны. Уточнялось, что в момент происшествия в автобусе находились 50 человек, из них 43 — дети в возрасте от 13 до 15 лет.

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      Анатолий Акулов
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