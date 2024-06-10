75-летний россиянин расправился с внучкой и правнучкой из-за документов

СК обвинил 75-летнего красноярца в убийстве внучки и правнучки из-за документов

В Красноярске следователь предъявил обвинение 75-летнему местному жителю, расправившемуся с 29-летней внучкой и 2-летней правнучкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пенсионера арестовали. Причиной преступления стал отказ женщины отдать пожилому родственнику его документы. Дед проживал с семьей внучки. Днем 7 июня между ними произошла ссора, в ходе которой пожилой мужчина схватил нож и нанес родственнице множественные удары. В этот момент в кухню пришла девочка. Дед набросился и на нее с ножом. Для обеих раны оказались летальными.

Супруг женщины находился в это время на работе.