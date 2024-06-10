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16:44, 10 июня 2024Силовые структуры

Аферист выманил у влюбленной россиянки деньги на похороны и вертолет

Суд в Тюмени дал два года аферисту за обман влюбленной женщины на 700 тыс. руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Калининский районный суд Тюмени приговорил рецидивиста Виталия Березюка к двум годам в колонии особого режима за мошенничество, жертвой которого стала влюбленная в него местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Аферист также должен компенсировать обманутой женщине материальный ущерб в размере 523,7 тысячи рублей и 60 тысяч рублей судебных расходов.

Из материалов дела следует, что летом 2020 года Виталий нашел женщину по имени Евгения на сайте знакомств. Он написал ей, представившись рабочим-вахтовиком Семеном, который вынужденно остановился в гостинице Тюмени из-за пандемии на трехнедельный карантин. Пара несколько раз встретилась, женщина влюбилась и предложила «Семену» переехать к ней. Потом она попросила возлюбленного найти должника, который отказывался вернуть ей 100 тысяч рублей. Молодой человек согласился, сказав, что у него есть знакомые, которые «выбивают» долги, но их услуги стоят 100 тысяч рублей. Получив деньги, «Семен» не сдержал своего обещания по поиску должника, а придумал для Евгении новую историю, чтобы выманить у нее больше денег. Мужчина сказал, что на встрече с информатором его избили и стали вымогать деньги. Далее он придумал, что налоговая служба заблокировала его банковский счет, где было 1,5 миллиона рублей. А затем рассказал об убийстве брата в Оренбурге и взял в долг 100 тысяч рублей на его «похороны». Кроме того, «Семен» убедил Евгению, что ему срочно надо улететь, поэтому выманил у нее еще деньги «на аренду вертолета», «поминки» и «памятник» якобы убитому брату. Всего она отдала аферисту свыше 700 тысяч рублей.

В феврале 2021 года женщина поняла, что возлюбленный ее обманывает, наняла частного детектива, который выяснил настоящую личность мужчины. Им оказался Березюк, ранее судимый за изнасилование и кражу. Обманутая женщина обратилась с заявлением в полицию, после чего мужчину задержали.

6 июня Черемушкинский суд Москвы арестовал Сергея Любовникова, обвиняемого в мошенничестве в отношении женщин с сайта знакомств.

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      Любовь Ширижик
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