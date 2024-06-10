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14:27, 10 июня 2024Экономика

Банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке с минимальным взносом

В России вдвое упала доля ипотеки с минимальным первоначальным взносом
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России снижается доступность ипотеки — выросли риски того, что банк откажет в выдаче соответствующего займа с минимальным первоначальным взносом, а сама доля кредитов с первоначальным взносом меньше 20 процентов упала более чем вдвое (в 2,2 раза) по сравнению прошлым годом. Об этом заявила исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина, ее цитируют «Известия».

По ее словам, если в 2023 году доля ипотек, оформленных с первоначальным взносом до 20 процентов, достигала 48 процентов, то в 2024 году она уменьшилась до 21,7 процента. В то же время доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 20 до 30 процентов выросла с 13 до 24,5 процента.

Кроме того, специалист отметила, что некоторые крупные банки уже предупредили, что повысят требования к минимальному размеру первоначального взноса в ближайшее время. Это коснется в том числе и кредитов с государственной поддержкой: с 30,1 до 60,1 процента от стоимости покупаемой недвижимости. По дальневосточной, арктической и IT-ипотеке — с 20,1 до 30,1 процента.

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Как полагает Дыдалина такие перемены серьезно понизят доступность ипотеки. Если раньше люди добирали недостающую сумму с помощью потребительски кредитов, то теперь из-за роста ставок это стало весьма затруднительно.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России вряд ли продлят льготную ипотеку на новостройки со ставкой 8 процентов годовых. Однако она допустила, что могут сохранить адресные программы — например, «Семейную ипотеку».

Также есть информация, что с 1 июля в России повысят уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки. В настоящий момент возмещение рассчитывают как разницу между ключевой ставкой плюс 1,5 процентного пункта и ставкой по льготной программе.

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      Кирилл Луцюк
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