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19:40, 10 июня 2024Ценности

Бейонсе опубликовала фото в оголяющем тело ковбойском наряде

Певица Бейонсе опубликовала фото в оголяющем тело ковбойском наряде

Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе поделилась с фанатами снимками в откровенном образе в стиле вестерн. Публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в оголяющем тело ковбойском наряде. Исполнительницу запечатлели в платье с глубоким декольте с анималистичным принтом и джинсовых мини-шортах голубого цвета. Вдобавок инфлюэнсер надела сапоги-казаки и ковбойскую шляпу, завершив образ солнцезащитными очками и серьгами.

В мае Бейонсе показала оголенные ягодицы на фото. Певица позировала в сером боди с длинными рукавами и ботфортах, которые соединялись ремнем на талии.

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      Карина Черных
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