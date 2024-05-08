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04:31, 8 мая 2024Ценности

Бейонсе показала оголенные ягодицы на фото

Певица Бейонсе снялась в сером боди и показала оголенные ягодицы на камеру

Фото: @beyonce

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 42-летняя исполнительница позировала перед камерой в сером боди с длинными рукавами и ботфортах, которые соединялись ремнем на талии. Поверх упомянутого изделия звезда надела шубу из искусственного меха, дополнив образ широкополой шляпой в тон.

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При этом знаменитость показала оголенные ягодицы, повернувшись спиной к камере на одном из фото. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги, кольца и солнцезащитные очки. Кроме того, Бейонсе нанесла ярко-красную помаду на губы.

В апреле Бейонсе показала внешность без макияжа и наращенных волос. Певица предстала перед камерой, находясь на процедурах у стилиста. На кадрах видно, что звезда отказалась от косметики.

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      Екатерина Ештокина
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