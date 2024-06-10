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13:21, 10 июня 2024Наука и техника

Раскрыто существование цветных черных дыр в ранней Вселенной

Physical Review Letters: в ранней Вселенной существовали цветные черные дыры

Изображение: Unsplash

Физики из Массачусетского технологического института (MIT) раскрыли возможность того, что экзотические черные дыры, несущие цветовой заряд, могли существовать в ранней Вселенной и составлять темную материю. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Согласно гипотезе Стивена Хокинга, темная материя может представлять собой популяцию микроскопических темных дыр размером с атом и массой с астероид, образовавшихся сразу же после Большого взрыва (первая квинтиллионная доля секунды). В новой работе было показано, что этот процесс должен порождать еще меньшие черные дыры (меньше протона), которые обладают необычной ядерно-физической характеристикой, называемой цветовым зарядом.

Цветовой заряд описывается в рамках теории квантовой хромодинамики (QCD) и приписывается глюонам и кваркам. Эта характеристика подобна обычному заряду, который определяет взаимодействие частиц, но имеет не два знака, а три, которые обозначаются цветами: красный, зеленый и синий.

Поскольку в течение первой квинтиллионной доли секунды вся материя была представлена смесью глюонов и свободных кварков, то любая черная дыра атомного размера, образовавшаяся в то время и поглотившая эти частицы, приобрела бы цветовой заряд. Более того, они содержали бы максимальное количество цветовых зарядов любого типа, допустимое для черной дыры, становясь суперзаряженными.

Черные дыры с цветовым зарядом представляли собой совершенно новое состояние материи, которое, вероятно, исчезло через долю секунды после своего появления. В то же время они могли сыграть ключевую роль в образовании первых атомных ядер во Вселенной, которые начинали возникать до исчезновения черных дыр. Подобные нарушения в равновесии могли оставить наблюдаемые следы, которые астрономы смогут обнаружить в будущем.

Таким образом, открытие предполагает, что первичные черные дыры могут играть ключевую роль в объяснении природы темной материи, что открывает новые горизонты для космологических исследований.

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      Александр Еникеев
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