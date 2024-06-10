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07:57, 10 июня 2024Россия

Боец СВО назвал необходимое штурмовику количество патронов

Боец СВО заявил, что у штурмовика должно быть не меньше 350 патронов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции (СВО), назвал необходимое штурмовику снаряжение и количество патронов. Видеозапись беседы опубликовал в Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«У штурмовика должно быть не меньше 350 патронов. Самое главное — патроны и аптечка, остальное можно добыть в бою», — пояснил боец.

Он отметил, что в ходе боевых действий также очень помогает дополнительное навесное оборудование на оружие и противодронные очки. Последние фактически позволяют видеть глазами противника и противодействовать тяжелым беспилотниками «Баба Яга». Военнослужащий уточнил, что эти аппараты в основном летают ночью, заметить их практически невозможно.

Ранее российский боец с позывным Мангуст рассказал, что одним из эффективных видов оружия против украинских дронов являются охотничьи карабины, стреляющие дробью.

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      Марина Совина
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