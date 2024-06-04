Названо эффективное оружие против украинских дронов

Боец Мангуст: охотничьи карабины эффективны против дронов

Одним из эффективных видов оружия против украинских дронов являются охотничьи карабины. Об этом заявил российский боец с позывным Мангуст, его слова приводит Telegram-канал «Минобороны России».

По его словам, для борьбы с беспилотниками противника используются антидроновые ружья и стреляющие дробью охотничьи карабины. Боец отметил, что попасть в дрон из другого стрелкового оружия крайне сложно.

«Если "птичка" рядом и нельзя никуда уйти, то нужно максимально подпустить ее и делать выстрел. Главное — не ошибиться, потому что второго шанса выстрелить уже не будет», — рассказал Мангуст.

Он отметил, что охотничий карабин эффективен, так как дробь легко подбивает маленькие винты беспилотников.

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