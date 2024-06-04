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22:57, 4 июня 2024Бывший СССР

Названо эффективное оружие против украинских дронов

Боец Мангуст: охотничьи карабины эффективны против дронов
СюжетМинобороны

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Одним из эффективных видов оружия против украинских дронов являются охотничьи карабины. Об этом заявил российский боец с позывным Мангуст, его слова приводит Telegram-канал «Минобороны России».

По его словам, для борьбы с беспилотниками противника используются антидроновые ружья и стреляющие дробью охотничьи карабины. Боец отметил, что попасть в дрон из другого стрелкового оружия крайне сложно.

«Если "птичка" рядом и нельзя никуда уйти, то нужно максимально подпустить ее и делать выстрел. Главное — не ошибиться, потому что второго шанса выстрелить уже не будет», — рассказал Мангуст.

Он отметил, что охотничий карабин эффективен, так как дробь легко подбивает маленькие винты беспилотников.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил выплачивать жителям по 10 тысяч рублей за информацию о беспилотных летательных аппаратах. Отправить сообщение россияне могут при помощи мобильного приложения «Экстренный вызов 112».

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      Евгений Силаев
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