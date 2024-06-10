Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:04, 10 июня 2024Экономика

Цены на нефть резко выросли

Мировые цены на нефть выросли более чем на два процента
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

С начала дня августовские фьючерсы нефти марки Brent выросли более чем на два процента, полностью отыграв все падение прошлой недели, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 19:30 мск стоимость сорта составляла 81,48 доллара за баррель. Нефть WTI торгуется на уровне 77,5 доллара (плюс 2,6 процента).

Brent от TradingView

Как отмечает Reuters, на такой результат влияет повышение ожиданий по спросу на топливо этим летом. В Goldman Sachs ожидают, что в третьем квартале Brent подорожает до 86 долларов за баррель.

Последние три недели цены на нефть снижались на опасениях, что многолетнее соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти даст трещины к концу года, и отдельные страны начнут повышать добычу, что приведет к росту предложения.

Ранее вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2024 дал прогноз, что в 2024 году цены на нефть останутся в интервале от 80 до 85 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил парламент. Почему это позволит противникам помощи Украине прийти к власти во Франции?

      Раскрыто самое выгоднее направление для отпуска у моря

      Фигурантам дела о мошенничестве в компании «Оборонэнергосбыт» вынесли приговор

      Новый министр обороны России встретился с военкорами

      Объяснено превосходство человека над ИИ

      В США пригрозили Китаю «беспилотным адом» в случае операции на Тайване

      Цены на нефть резко выросли

      Россиянин попытался задушить 12-летнюю девочку шнурком на улице и был осужден

      Москвичей напугали тропическими ливнями

      Блогер начал распространять позитив и попал за решетку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше