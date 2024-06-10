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12:19, 10 июня 2024Бывший СССР

Бывшего вице-премьера Украины по восстановлению обвинили в прослушке Зеленского

Куртев: бывший вице-премьер по восстановлению Кубраков прослушивал Зеленского
Александр Кубраков

Александр Кубраков. Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Бывший украинский вице-премьер по восстановлению страны Александр Кубраков приходил в Офис президента «напичканный микрофонами» и записывал все разговоры и совещания с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил эксперт в области энергетики Виктор Куртев в интервью политологу Юрию Романенко, запись которого доступна на YouTube.

«Кубраков с микрофонами американской спецслужбы записывал все разговоры в Офисе Президента и совещания с Зеленским. Да это вообще, во время войны записывать Верховного Главнокомандующего, это 111-я статья — госизмена», — сказал он.

По словам Куртева, Кубракова сняли с занимаемой им должности именно за то, что через него спецслужбы США прослушивали Зеленского. Он также подчеркнул, что соответствующее решение было принято еще в феврале 2024 года.

Вице-премьера по восстановлению Украины отстранили от должности 9 мая. Его отставку поддержали 272 депутата Верховной Рады.

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      Александр Курбатов
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