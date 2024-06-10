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09:24, 10 июня 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бикини российского бренда

Американская топ-модель Тейлор Хилл снялась в бикини российского бренда Lavarice

Фото: @cameron_hammond / @lavarice_

Американская топ-модель Тейлор Хилл снялась в рекламе новой коллекции российского бренда Lavarice. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На одном из размещенных снимков 28-летняя манекенщица предстала перед фотографом в черном раздельном купальнике, состоящем из топа с глубоким вырезом и трусов. Помимо этого, бывший «ангел» Victoria's Secret примерила цветное бикини с бюстгальтером-бандо.

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При этом Хилл продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса. Свой образ она дополнила многочисленными аксессуарами в виде серег.

Ранее в июне бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск опубликовала фото в бикини. Она показала стройное тело в купальнике розового цвета, оформленном цветочным принтом и оранжевой окантовкой.

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      Екатерина Ештокина
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