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11:08, 10 июня 2024Наука и техника

Создан искусственный лимфатический узел против рака

Advanced Materials: создан искусственный лимфатический узел против рака

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Ученые Университета Джонса Хопкинса создали искусственный лимфатический узел, способный лечить рак. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Advanced Materials.

Для создания лимфатического узла размером 150 микрометров была использована гиалуроновая кислота, которая часто используется для создания биоразлагаемых материалов, такие как пластыри для заживления ран. Это вещество служит каркасом, к которому добавлены молекулы главного комплекса гистосовместимости (MHC) и антигены раковых клеток, активирующие Т-клетки.

Современные клеточные методы лечения рака требуют извлечения Т-клеток из организма пациента, манипулирования ими вне организма для распознавания определенного типа рака и введения обратно пациенту.

Для тестирования новой технологии ученые имплантировали мышам злокачественные клетки меланомы или рака толстой кишки. Через шесть дней после имплантации животным внедрили лимфатический узел и Т-клетки. Одна группа грызунов получала только лимфатический узел, вторая — только Т--клетки, третья — Т-клетки и антигены, а четвертая — и лимфатический узел, и Т-клетки.

Комбинация лимфатического узла, Т-клеток и антигенов способствовала лучшим показателям выживаемости по сравнению с другими группами. У этих животных также наблюдалась самая медленная скорость роста рака.

Исследовательская группа планирует провести дополнительные лабораторные исследования, чтобы добавить больше иммунных сигнальных молекул в лимфатический узел и привлечь больше иммунных клеток хозяина для борьбы с раком.

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      Александр Еникеев
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