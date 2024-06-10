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20:15, 10 июня 2024Культура

Дочь Заворотнюк рассказала о помощи матери с того света

Дочь Заворотнюк заявила, что актриса помогла найти ей важные фотографии
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о помощи матери с того света. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

По ее словам, она в течение долгого времени не могла найти важные архивные фотографии. «Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил [мысль] посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — написала дочь актрисы, обращаясь к матери.

Ранее семья Анастасии Заворотнюк раскрыла детали последних дней жизни актрисы.

30 мая родные артистки сообщили, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.

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      Варвара Кошечкина
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