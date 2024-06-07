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11:58, 7 июня 2024Культура

Семья Анастасии Заворотнюк раскрыла детали последних дней жизни актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса никогда не была в хосписе
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Семья Анастасии Заворотнюк раскрыла детали последних дней жизни актрисы. Соответствующая публикация появилась на странице артистки во «ВКонтакте».

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр [Чернышев, супруг актрисы] бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — говорится в сообщении.

Ранее родные актрисы прервали молчание в соцсетях и поблагодарили всех, кто поддерживал звезду сериала «Моя прекрасная няня», когда она боролась с болезнью.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Заворотнюк скончалась в хосписе. Уточнялось, что рядом с артисткой находился ее супруг.

30 мая родные Анастасии Заворотнюк сообщили, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.

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