Семья Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса никогда не была в хосписе

Семья Анастасии Заворотнюк раскрыла детали последних дней жизни актрисы. Соответствующая публикация появилась на странице артистки во «ВКонтакте».

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр [Чернышев, супруг актрисы] бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — говорится в сообщении.

Ранее родные актрисы прервали молчание в соцсетях и поблагодарили всех, кто поддерживал звезду сериала «Моя прекрасная няня», когда она боролась с болезнью.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Заворотнюк скончалась в хосписе. Уточнялось, что рядом с артисткой находился ее супруг.

30 мая родные Анастасии Заворотнюк сообщили, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало.