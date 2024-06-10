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10:16, 10 июня 2024Экономика

Снос долгостроев захотели оставить за девелоперами

«Известия»: обязанность сносить долгострои предложили закрепить за девелоперами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Застройщиков могут обязать сносить незавершенные объекты, после того как закончилась аренда участка. С таким предложением выступили депутаты фракции «Единая Россия», пишут «Известия».

Соответствующий законопроект вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму. «Статья 239.1 ГК дополняется положениями, устанавливающими обязанность собственника освободить земельный участок от такого объекта, привести его в первоначальное состояние и вернуть арендодателю», — цитирует издание пояснительную записку к проекту. Инициатива, по задумке авторов, призвана стимулировать девелоперов вовремя сдавать дома в эксплуатацию и препятствовать появлению долгостроев.

Помимо этого, парламентарии считают необходимым прописать в Гражданском кодексе возможность повторных аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, если первые торги считаются несостоявшимися. Это, как убеждены авторы проекта, позволит избежать тупиковых ситуаций, когда долгострой не реализуется через торги и не выкупается властями. «Внесение указанных изменений необходимо для устранения пробела в отношении определения гражданского-правовой судьбы объектов незавершенного строительства, обеспечения возможности рационального использования земельных ресурсов, развития и благоустройства территорий», — указывают депутаты.

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Вдобавок законопроект содержит поправки к Земельному кодексу, которые разрешат арендовать участок на срок до года без проведения торгов, если объект готов не менее чем на 90 процентов. Этого времени, по мнению законотворцев, должно хватить девелоперу на завершение стройки. Предложение, по сведениям газеты, поддержали в Росреестре.

Ранее в Челябинске обрушился 15-летний долгострой. Возвести его должны были к 2012-му, однако работы были заморожены в 2009 году, после чего так и не возобновились.

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      Виктория Клабукова
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